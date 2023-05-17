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Отцы так не поступают: Киркоров поставил крест на светлом будущем своих детей

17 мая 2023 07:45
Отцы так не поступают: Киркоров поставил крест на светлом будущем своих детей

Артист совершил большую ошибку.

Филипп Киркоров с гордостью демонстрирует публике своих детей — дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Звездные наследники с детства окружены роскошью: артист устраивает им шикарные праздники и покупает исключительно брендовые вещи.

Такой подход может аукнуться большими проблемами. Сам того не ведая, музыкант поставил крест на светлом будущем своих детей. В дальнейшем Алла-Виктория и Мартин рискуют стать «мажорами» и нахлебниками, не способными содержать себя самостоятельно.

О столь печальных последствиях поведения Филлипа Бедросович рассказал психолог Андрей Зберовский. Эксперт уличил звезду эстрады в мании величия, от которой могут пострадать его близкие.

«Если он будет слишком демонстрировать, что он король, у детей это может отнять желание работать», — заметил специалист в беседе с порталом PopCornNews.

Фото: Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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