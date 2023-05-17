Отцы так не поступают: Киркоров поставил крест на светлом будущем своих детей

Филипп Киркоров с гордостью демонстрирует публике своих детей — дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Звездные наследники с детства окружены роскошью: артист устраивает им шикарные праздники и покупает исключительно брендовые вещи.

Такой подход может аукнуться большими проблемами. Сам того не ведая, музыкант поставил крест на светлом будущем своих детей. В дальнейшем Алла-Виктория и Мартин рискуют стать «мажорами» и нахлебниками, не способными содержать себя самостоятельно.

О столь печальных последствиях поведения Филлипа Бедросович рассказал психолог Андрей Зберовский. Эксперт уличил звезду эстрады в мании величия, от которой могут пострадать его близкие.