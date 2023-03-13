Отцу такое и не снилось: что творится со старшей дочерью Евгения Цыганова

Евгений Цыганов прославился не только киноработами, но и скандалами в личной жизни. Артист несколько лет состоял в фактическом браке с актрисой Ириной Леоновой, которая родила от него семерых детей. Но несколько лет назад Цыганов бросил семью и ушел к Юлии Снигирь.

Ни Леонова, ни сам Евгений почти не рассказывают прессе о своих детях. Однако недавно стало известно, кем подрабатывает их старшая дочь. Полине совсем скоро исполнится 18 лет, и она уже начала делать первые шаги в кино. Но это не все, чем занимается наследница актерской четы.

Совсем недавно состоялась премьера фильма «Бешенство». Полина пришла на показ картины не в качестве дочери именитых родителей, а как ассистент фотографа. Девушка была замечена в толпе журналистов. Средняя зарплата ассистента в Москве составляет 38 тысяч рублей. Вряд ли этих денег Полине хватает, чтобы чувствовать себя свободной и независимой от родителей.

В прошлом году Цыганова окончила школу и подала документы в московские театральные вузы. Она уже снялась в сериале «Алиса не может ждать». Пользователи Сети отмечают, что Полина поразительно похожа не только на мать, но и на Юлию Снигирь, и прочат ей большой успех в кино. О дочери Цыганова и Леоновой рассказали авторы «Экспресс газеты».