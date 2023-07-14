Отцу гордиться нечем: как живет и выглядит дочь легендарного актера из «Узника замка Иф»

Анна Дворжецкая рано лишилась отца. Девочке было всего девять лет, когда легендарный актер из «Узника замка Иф» Евгений Дворжецкий погиб в автокатастрофе.

После этого звездная наследница часто слышала причитания окружающих о том, что актерская династия прервалась. В результате Анна решила, что должна попытаться построить успешную карьеру в отечественном кинематографе.

Начинающая артистка отправилась на пробы для фильма «Полосатое лето» Елены Цыплаковой. Дворжецкую сразу утвердили на роль. После этого она продолжила съемки в других проектах и поступила в Щукинское училище.

Однако стать звездой экрана у актрисы не получилось. В ее фильмографии всего шесть работ, поэтому вряд ли Дворжецкий мог бы гордиться своей дочерью. Однако сказать, что карьера Анны потерпела крах, все же нельзя.

Окончив театральный, знаменитость попала в Российский академический молодежный театр. И до сих пор она участвует во многих его постановках.