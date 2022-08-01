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Киноафиша Статьи Отчаявшаяся Лобода решилась на откровения: «Мы не вернемся»

Отчаявшаяся Лобода решилась на откровения: «Мы не вернемся»

1 августа 2022 10:10
Отчаявшаяся Лобода решилась на откровения: «Мы не вернемся»

Певица не намерена снова жить в Москве вместе с семьей.

39-летняя Светлана Лобода уже несколько месяцев живет в Европе. Точного расположения нового жилья она не открывает даже своим фанатам. К себе певица перевезла и родственников, которые ранее жили в Москве. По ее словам, особенно тяжело переезд дался ее дочкам.

11-летняя Евангелина часто спрашивала у мамы, почему они не могут снова, как и прежде, жить в России, где у девочки были свои друзья. Светлана призналась, что старшей дочке было очень сложно привыкнуть к новым условиям, и процесс адаптации до сих пор не закончился. Дошло даже до того, что девочка просит Лободу вернуться в Москву. В интервью на YouTube-канале грузинского журналиста Ноэ Сулаберидзе отчаявшаяся певица решилась на откровения. Она заявила, что не намерена поддаваться на уговоры дочери.

«Мы не вернемся. Это исключено», — подчеркнула она.

Младшей дочке артистки, Тильде, всего 4 года, и хотя она тоже удивилась смене страны, сейчас она с радостью обживает новый дом. Светлана объяснила, что сейчас у нее образовалось больше свободного времени, которое она может проводить с детьми.

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Фото: Архивы пресс-службы Светланы Лободы
Елена Королева
Елена Королева
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