Отчаянно пытается заработать: что известно о местонахождении мужа онкобольной Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев не оставил свою супругу Анастасию Заворотнюк после того, как врачи поставили ей страшный диагноз. Вот уже несколько лет звезда борется с глиобластомой, на что требуются большие суммы денег.

Поскольку актриса поставила свою карьеру на паузу, отчаянно заработать пытается ее муж. Ранее спортсмен выступал в шоу Татьяны Навки, где за два дня, как пишут в Сети, мог заработать 2,7 млн рублей. Теперь же выяснилось, что фигурист нашел другой источник дохода.

Чернышев, который старается не распространяться о своем местонахождении и избегает пристального внимания поклонников и журналистов, решил пополнить семейный бюджет за счет собственных постановок. Выяснилось, что супруг Заворотнюк срежиссировал два спектакля: «Руслан и Людмила» и «Композиторы — детям».

Постановки пройдут с 26 августа по 11 сентября на роллердроме на площадке «Московских сезонов», где помещается около 800 зрителей. Учитывая стоимость одного билета, которая составляет 100 рублей, много заработать Чернышеву вряд ли удастся.