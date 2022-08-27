Отчаянно пытается заработать: что известно о местонахождении мужа онкобольной Заворотнюк
Спортсмен готов представить поклонникам свое новое творение.
Фигурист Петр Чернышев не оставил свою супругу Анастасию Заворотнюк после того, как врачи поставили ей страшный диагноз. Вот уже несколько лет звезда борется с глиобластомой, на что требуются большие суммы денег.
Поскольку актриса поставила свою карьеру на паузу, отчаянно заработать пытается ее муж. Ранее спортсмен выступал в шоу Татьяны Навки, где за два дня, как пишут в Сети, мог заработать 2,7 млн рублей. Теперь же выяснилось, что фигурист нашел другой источник дохода.
Чернышев, который старается не распространяться о своем местонахождении и избегает пристального внимания поклонников и журналистов, решил пополнить семейный бюджет за счет собственных постановок. Выяснилось, что супруг Заворотнюк срежиссировал два спектакля: «Руслан и Людмила» и «Композиторы — детям».
Постановки пройдут с 26 августа по 11 сентября на роллердроме на площадке «Московских сезонов», где помещается около 800 зрителей. Учитывая стоимость одного билета, которая составляет 100 рублей, много заработать Чернышеву вряд ли удастся.