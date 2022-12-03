Отчаянно боролись шесть лет: как сейчас выглядит дочь Ларисы Вербицкой

У популярной телеведущей Ларисы Вербицкой двое взрослых детей. Старший сын Максим – юрист и имеет свою фирму, а младшая дочь, 32-летняя Инна, не сразу нашла свое место в жизни.

Инна родилась болезненной и очень слабой, поэтому малышке был нужен постоянный уход и поддержка. В детстве она была девочкой с ангельской внешностью – милым личиком и золотистыми кудряшками.

Но в подростковом возрасте со звездной наследницей случилась беда – девушка заболела булимией.

Однажды мама по неосторожности сказала, что Инна набрала лишний вес – и с тех пор у девушки начались проблемы с пищевым поведением. Шесть лет ушло на то, чтобы Инна восстановила нормальный рацион.

Сейчас девушке 32 года – и она настоящая красавица. Инна работает моделью и менеджером по связям с общественностью, также звездная наследница много путешествует.