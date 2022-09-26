Отчаялся без денег: жизнь Антошина из «Глухаря» круто изменилась

Денис Рожков стал известен после съемок в сериале «Глухарь». Своего героя — Дениса Антошина — актер играл с 2008 по 2011 годы. Поклонники особенно оценили экранный дуэт Рожкова и Аверина. А проект сделал актеров невероятно востребованными.

Но до момента работы над сериалом в карьере Рожкова была «черная полоса». Он закончил Школу-студию МХАТ еще в 1999 году. Иногда Рожкову предлагали эпизодические роли в театре, но чаще он оставался без работы. В 2003 году он смог пробиться в кино, где никак не мог выбраться из «класса» второстепенных персонажей.

Сам Денис в интервью описывал это время как беспросветную пустоту. На большие гонорары надеяться не приходилось, и он уже находился на грани отчаяния. Приглашение в сериал, ставший впоследствии очень популярным, круто изменило жизнь актера.

После «Глухаря» Денису начали предлагать роли в основном в полицейских сериалах. Он был не против подобного амплуа. В качестве хобби актер до сих пор играет на трубе в любительской группе.