Отца той самой «Лизы» из клипа знала вся страна: о ком на самом деле пел Губин

Андрей Губин стал настоящим кумиром девочек 90-х. Его хиты «Лиза», «Мальчик-бродяга», «Ночь», «Зима-холода» поклонницы перезаписывали на кассеты и гадали, какой же музой вдохновляется исполнитель. После того как в клипе на песню «Лиза» появилась юная блондинка, ей тут же начали приписывать роман с певцом. Оказалось, что девушка была дочерью актера Игоря Старыгина. Вся страна знала его по роли Арамиса в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера».

Правда, в жизни ее звали совсем не Лиза, а Анастасия. И в клип ее взяли, потому что девушка была невысокого роста и выгодно смотрелась на фоне Губина с его 166 см. После премьеры ролика Анастасии начали писать фанатки исполнителя с оскорблениями из-за того, что она разбила Андрею сердце. Однако в жизни никаких романтических отношений между Старыгиной и Губиным не было.

Его первую любовь действительно звали Лиза. Пара познакомилась в метро еще в юности. Они даже жили в гражданском браке, и за это время Губин написал первый альбом. Но с началом его активных гастролей их отношения прервались.