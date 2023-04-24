Отца Светки из «Кармелиты» отказывались снимать в кино: причина на фото

Об Алене Семеновой заговорили после выхода сериала «Кармелита: Цыганская страсть», где она сыграла Светку. Мало кто знает, но ее отцом был известный советский актер, судьба которого сложилась трагично.

Михаил Семенов дебютировал в кино в 16 лет. Самое интересное, что ему сразу же досталась главная роль. Сотрудница «Ленфильма» искала подходящую кандидатуру для картины «Пятерка за лето» и случайно встретила мальчика с яркой внешностью. Им был Михаил Семенов.

Ему досталась роль дерзкого задиры Саши Бурцова. Яркий персонаж запомнился зрителям, и Семенов стал знаменитостью. Затем последовала роль в картине «Премия», где Михаил сыграл с Олегом Янковским и Евгением Леоновым. А вот дальше наступило затишье.

Семенову доставались лишь эпизодические роли, что его не устраивало. Михаил получил образование актера, но и это не спасло положение. Дело в том, что его внешность резко изменилась. Повзрослевший артист уже не был тем симпатичным юношей, ведь черты его лица сильно огрубели. Такой типаж не был востребован в кино. Но это оказалось не самым страшным.

Жизнь актера трагически оборвалась в 33 года. Его тело нашли на железнодорожном вокзале. Причиной смерти стал криминал, но детали произошедшего до сих пор покрыты тайной.