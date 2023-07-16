Отца расстреляли, про мать ничего не известно: участи мальчика с картины «Опять двойка» не позавидуешь

Зачастую художники писали свои картины с натуры, и талантливый Федор Решетников не был исключением. Его произведение «Опять двойка» стало одним самых узнаваемых полотен всего советского периода. Однако немногие знали, кто именно изображен на холсте.

Для мастера позировал маленький Эдвард, который был сыном авангардиста Густава Клуциса. Но судьба мальчика, лицо которого знала вся страна, оказалась весьма печальной. Его отца расстреляли в 30-е годы, а судьба матери осталась неизвестна.

Несмотря на все трудности, лопоухий блондин с фактурной внешностью смог достойно проявить себя.

Повзрослев, он стал заботиться о творческом наследии своего родителя. Эдвард Густович снимался в документальных фильмах, посвященных отцу, а также занимался сохранением его картин. Благодаря этому сегодня произведения художника-авангардиста находятся в Третьяковской галерее.