«Отца преследовали»: в этом фильме Кубрик предсказал дело Эпштейна и загадочно умер до премьеры

«Отца преследовали»: в этом фильме Кубрик предсказал дело Эпштейна и загадочно умер до премьеры

5 февраля 2026 10:23
«Отца преследовали»: в этом фильме Кубрик предсказал дело Эпштейна и загадочно умер до премьеры

По итогу из картины пропало 25 минут разоблачающих кадров.

Стэнли Кубрик закончил монтаж своего последнего фильма, показал его Warner Bros. — и через несколько дней умер от сердечного приступа. Совпадение? Для многих — нет.

После скандалов вокруг Джеффри Эпштейна его «С широко закрытыми глазами» 1999 года стал смотреться не как триллер, а как пугающее документальное предупреждение: маски, элитные вечеринки с оргиями, каннибализм, полная безнаказанность. И сразу вопрос — а ту ли версию мы видим?

Ходят упорные слухи, что перед смертью Кубрика заставили вырезать из фильма около 25 минут. Конспиролог Дэвид Айк утверждает, что режиссёр отказался — и вскоре умер.

«Что же было в тех 25 минутах, если даже оставшееся — так шокирует?» — задаётся он вопросом.

«Отца преследовали»: в этом фильме Кубрик предсказал дело Эпштейна и загадочно умер до премьеры

Официально никаких «потерянных» сцен нет. Дочь режиссёра, Вивиан Кубрик, это отрицает. Но подтверждает, что ее отцом пытались манипулировать.

«На него оказывали сильное давление, чтобы он не снимал свои фильмы… Я чувствую, что моего отца преследовали те силы, которые пытаются манипулировать человечеством», заявила дочь Кубрика в интервью.

После смерти Кубрита завершением картины занимался Сидни Поллак — возможно, ему поручили и финальный монтаж. Сохранились лишь несколько невошедших кадров: идиллическая сцена с семьёй героя в лодке (контраст мрачным событиям) и эпизод с пустой ритуальной комнатой.

По итогу Вивиан Кубрик говорила, что отец «испытывал давление со стороны элит», но неясно, умер ли он сам или же мэтра устранили из-за тех самых невошедших сцен. Ответа нет, а количество теорий на Reddit только растет.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «С широко закрытыми глазами» (1999)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
