Отца Космоса из «Бригады» сгубили женщины: правда о трагедии повергнет в шок

Смерть Николая Еременко стала шоком для всех. Талантливому актеру было всего 52 года, когда весной 2001-го он скончался от инсульта. На самом же деле причина его гибели кроется не только в проблемах со здоровьем.

Правда об этой трагедии повергнет в шок любого, но звезду сгубили женщины и алкоголь. Прикладываться к бутылке отец Космоса из «Бригады» начал еще в студенчестве. Когда карьера актера пошла в гору, он завязал с пагубными пристрастиями, но в 90-е на фоне кризиса в кинематографе все вернулось на круги своя.

Этому способствовала и неудавшаяся личная жизнь. Долгое время артист жил на две семьи. Официально он был женат на Вере Титовой, но также поддерживал отношения с Татьяной Масленниковой. На двух избранницах актер не остановился и завел еще одну. Ею стала ассистент режиссера Людмила.

Именно она находилась с Еременко в тот момент, когда ему стало плохо. Актер убедил возлюбленную не вызывать скорую, поскольку стеснялся своего внешнего вида. Когда же Людмила все-таки обратилась к медикам, было уже поздно — актера госпитализировали, но помочь ему так и не смогли.