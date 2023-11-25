Отца из «Морозко» зря называли подкаблучником: удивитесь, узнав, зачем он выгнал Настеньку в лес

«Морозко» — один из самых распространенных сказочных сюжетов у славян. Из уст в уста передавали не один десяток вариаций этой сказки. До нас дошел далеко не самый популярный вариант в прошлом. Напомним: старик женится на жуткой стерве, которая не пытается полюбить его милашку-дочь. Довольно обычный сюжет для среднестатистической российской семьи. Но дальше начинается самое интересное.

Мачеха сначала изводит падчерицу подручными средствами, а потом и вовсе доходит до крайности. Цель сварливой тетки: сжить со свету конкурентку в борьбе за внимание ничего не подозревающего старика. А он, будучи мямлей, тюфяком и даже подкаблучником, сам ведет дочь родную в лес в лютый мороз на верную гибель.

Если спросить сегодняшнего обывателя, почему сумасшедший дед так поступил, все ответят хором: он боялся стервы-жены. Это не так. Согласно славянским традициям, Настенька должна была пройти древний обряд инициации, который сводился к тому, что ребенок становился взрослым.

Славяне полагали, что к определенному возрасту ребенок уже владеет всеми навыками взрослого человека и может их продемонстрировать. Старик отправил дочь не потому, что боялся жены, а потому, что должен был так поступить. И именно поэтому ленивая дочка мачехи замерзла, а Настенька выжила.