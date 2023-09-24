«Отбросы природы»: это высказывание Малышевой касается всех, кому за 40 лет

Елена Малышева известна не только своим шоу «Жить здорово!», но и многочисленными скандалами. В студии проекта она позволяет себе множество весьма дерзких заявлений, которые оскорбляют участников программы и ее зрителей.

Так, в одном из выпусков Малышева дала характеристику людям старше 40 лет. По ее мнению, после этого возраста человека можно смело назвать отбросом природы, ведь даже естественная среда сама пытается избавиться от таких людей, а все системы организма постепенно выходят из строя. И в подтверждение своих слов она вызвала на сцену зрительницу из зала средних лет.

В течение нескольких минут Малышева оскорбляла женщину, а в конце на нее упала куча бутафорского мусора. Как отметили фанаты, из-за этого эпизода шоу точно нужно закрыть, ведь теледоктор позволила себе оскорбить большую часть страны и даже не извинилась.