Отбивался от воров в законе: съемки в этом советском хите вышли Гафту боком

Криминальная драма «Воры в законе» вышла на советские экраны в 1988 году, и за год ее посмотрело около 40 миллионов человек. Однако мало кто из зрителей догадывался, насколько сложной работой оказался этот фильм для исполнителя главной роли Валентина Гафта и для всей съемочной группы.

Дело в том, что артисту было очень сложно вжиться в роль криминального авторитета. Он не умел обращаться с оружием и не понимал жизненной философии преступников. Однако за время рабочего процесса ему все же удалось понять, чем живет его герой, что высоко оценили настоящие бандиты.

Как позднее признавался Гафт, преступники сразу же признали в нем «своего». Он начал регулярно получать приглашения на ужины и встречи, и новые друзья старательно пытались с ним познакомиться. Однако артист всегда уклончиво отказывал им, объясняя, что «Воры в законе» — это всего лишь кино, не имеющее ничего общего с его жизнью.

Режиссер картины Юрий Кара тоже оказался под пристальным вниманием преступников со всей страны. Они отправляли постановщику сотни писем, предлагая снять кино и про их группировки, но Кара всегда их игнорировал из-за боязни стать «певцом воровского жанра».