От звезды «Жестокого романса» такого не ждали: Лариса Гузеева обнажилась на весь СССР

До скандального шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева ассоциировалась у зрителей с хрупкой и утонченной Ларисой из «Жестокого романса». Но мало кто знает, что в 80-е актриса снималась обнаженной.

Речь идет о появлении Гузеевой в фильме «СВ. Спальный вагон», который вышел в 1989 году. В эпоху перестройки почти не снимали картин без «клубнички», и данная работа не стала исключением. Смелость обнажиться перед камерой взяла на себя именно разбитная Гузеева. Артистка появилась в нескольких довольно откровенных эпизодах, которые ошарашили советских зрителей, не привыкших видеть подобное на экране.

Сюжет рассказывает о четырех случайных попутчиках, встретившихся в поезде. Оказалось, что их судьбы тесно переплетены друг с другом. Саму картину «СВ. Спальный вагон» приняли неоднозначно. Критики были довольны, а вот зрителей того времени картина не впечатлила. Современные киноманы тоже не в восторге от скандальной ленты: «Не могла избавиться от ощущения, что было ужасно скучно», «Гузеева сыграла Гузееву», «Задумка этого фильма, наверное, интересная. Но исполнение несуразное».