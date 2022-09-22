От звезды «Постучись в мою дверь» такого не ждали: дело может закончиться судом

Мелиса Денгель, засветившаяся в популярном сериале «Постучись в мою дверь», угодила в громкий скандал. Теперь в Сети говорят о том, что в жизни актрисы кипят нешуточные страсти.

Как сообщает ряд турецких СМИ, Денгель стала участницей уличной драки. Как оказалось, артистка вцепилась в другую девушку, да так сильно, что в результате мужчинам пришлось разнимать соперниц.

Что послужило причиной конфликта, остается неизвестным. Примечательно, что Денгель все отрицала, но это не имело никакого смысла. Все потому, что у случившегося были свидетели, которые слили в Сеть видео драки.

Какими будут последствия для знаменитости, пока неизвестно. Многие и раньше отмечали, что Денгель отличается довольно непростым характером, но, несмотря на это, подобной выходки от нее все-таки не ждали. Не исключено, что дело может закончиться судом.