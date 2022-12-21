От зрителей ленты «Любовь и голуби» утаили: ахнете, узнав о похождениях Надежды

История Надежды Кузякиной из фильма «Любовь и голуби» никого не оставила равнодушным. Героиня ленты Владимира Меньшова ведет жизнь, знакомую миллионам россиянок, и сталкивается с бедой, известной многим женщинам, — с предательством любимого мужа.

Между тем оказалось, что у Надежды тоже рыльце в пушку. От зрителей попросту утаили похождения героини Нины Дорошиной, воспитывающей троих детей — дочерей Людку и Олю, а также сына Леньку.

Как пишет портал «Новый очаг », есть все основания говорить о том, что старшую наследницу Надежда родила вовсе не от Василия. Уж слишком сильно Люда отличается от остальных членов своей семьи. Многие зрители отмечают, что в героине Янины Лисовской слишком много стати и интеллигентности и совсем нет той деревенской простоты, что есть в остальных.

Не исключено, что однажды в село Кузякиных приехал, например, на сборку урожая некий сотрудник НИИ и соблазнил молодую Надежду. Василий же решил прикрыть чужой грех и женился на бедной девушке, спас ее от неминуемого позора, а малышку воспитал как родную дочь. К слову, это может быть одной из причин, по которой героиня простила измену мужа — слишком многое когда-то он для нее сделал.