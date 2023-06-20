От злости лицо перекосило: Кейт Миддлтон высказала детям все, что думает

Троица запомнит этот день на всю жизнь.

На днях любимица Британии Кейт Миддлтон продемонстрировала свою гневную натуру. Принцессу Уэльскую вывели из себя родные дети, которые забыли обо всех правилах приличия.

В прошедшую субботу состоялся официальный день рождения Карла III. Напомним, что по сложившейся традиции британские правители отмечают этот праздник дважды. Первый — это фактический день рождения монаршей особы, второй — формальный, который всегда проходит летом.

Во время церемонии выноса знамени трое детей Кейт и Уильяма привлекли к себе особое внимание. Джордж, Шарлотта и Луи вовсю махали руками из кареты, улыбались прохожим и постоянно гримасничали. Мать, глядя на все это безобразие, сделала им суровое замечание не смотреть назад, пока они едут в карете. От злости у Миддлтон даже перекосило лицо.

Дети тут же утихли и подчинились. Правда, принцесса Шарлотта продолжала оглядываться назад, игнорируя приказ матери.

Публика уверена, что Кейт не по-настоящему рассердилась на отпрысков. К тому же их непосредственность умилила британцев, а это только на пользу королевской семье.