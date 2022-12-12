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От жуткого советского обычая иностранцы пришли в ужас: зачем в СССР это делали

12 декабря 2022 09:30
От жуткого советского обычая иностранцы пришли в ужас: зачем в СССР это делали

Многие до сих пор не отказались от этой привычки.

Жители Советского Союза соблюдали множество традиций, большинство из которых остались в прошлом. Сегодня уже никто не делает фото на похоронах и не устраивает товарищеские суды. Однако некоторые обычаи все же еще сохранились.

Пожалуй, все граждане в СССР знали, что «хлеб — всему голова». Именно с ним связана традиция, которую иностранцы считают не только жуткой, но и не поддающейся никакому логическому объяснению. Хотя на самом деле такое есть.

Речь идет о привычке употреблять хлеб в пищу со всеми блюдами без исключения. Его ели даже с макаронами или пельменями, что за границей немыслимо. В СССР же знали, что такое голод. Всему виной были Вторая мировая война и послевоенное время.

Тогда именно хлеб был для многих единственной едой. Даже когда страна начала выбираться из кризиса, люди продолжали уважительно и бережливо относиться к нему, считая главным украшением стола. Любопытно, что многие представители старшего поколения до сих пор не представляют свой обед без булки белого или черного хлеба.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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