От жгучей брюнетки ни следа: такой Екатерину Андрееву еще не видели

Екатерину Андрееву россияне видели исключительно в одном образе. Знаменитость никогда не изменяла своему цвету волос, поэтому долгое время была знойной брюнеткой. Каково же было удивление интернет-пользователей, когда звезда предстала перед ними в совершенно ином облике.

В своих социальных сетях телеведущая опубликовала фотографию, на которой ее волосы вдруг стали огненно-рыжего цвета. Андреева поспешила уточнить, что все это не дерзкий эксперимент с внешностью, а обман зрения. Оказалось, что цвет локонов знаменитости изменился под воздействием освещения.

Как бы там ни было, произвести впечатление на поклонников ей удалось. «Вам бы пошел рыжий цвет», «Натуральная красота, ничего не может быть лучше. Но огненный цвет волос подошел бы вам», — подытожили фолловеры. Впрочем, Андреева поспешила уточнить, что не планирует брать в руки краску для волос. По словам телеведущей, постоянство — это ее «вторая натура».