От жены Шатунова ждут важного шага: отведены шесть месяцев

Споры вокруг авторских прав на песни группы «Ласковый май», бушевавшие последние месяцы, теперь поутихли. Незадолго до смерти Юрий Шатунов выиграл в очередном судебном процессе, обретя шанс петь любимые фанатами хиты на концертах. Правда, сделать он этого не успел, так как вскоре скончался от обширного инфаркта.

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Поэтому на данный момент все права на композиции по-прежнему принадлежат певцу, а значит, и его семье. Только для этого им нужно пройти бюрократические процедуры — сейчас этого важного шага ждут от вдовы артиста.

«Надо вступить в наследство», — объяснил директор музыканта Аркадий Кудряшов в шоу «Муз PRO-новости».

По закону сделать это можно только спустя шесть месяцев от даты смерти. И, скорее всего, к тому времени судебные разбирательства могут вспыхнуть с новой силой. Ранее экс-продюсер коллектива Андрей Разин подверг критике решение суда, заявив, что настоящим правообладателем песен группы является некий лейбл в Америке. Он даже пригрозил Шатунову тюрьмой, если тот решился бы исполнять композиции на сцене. Теперь Разин будет выяснять отношения с семьей музыканта.