От жены красавчика-пирата волосы встанут дыбом: с такой позора не оберешься (видео)

Часто супругам приходится краснеть за своего возлюбленного или возлюбленную. Но от курьезных случаев не застрахован никто, даже самые именитые персоны. Совсем недавно спутница Орландо Блума — Кэти Перри — поставила его и себя в неловкое положение. Певица приняла участие в съемках одного музыкального мероприятия. Когда камера приблизилась к Перри, звезда никак не смогла открыть свой правый глаз из-за слипшихся накладных ресниц. Ей даже пришлось слегка натянуть кожу, чтобы верхнее веко, наконец, вернулось на место.

Неловкий момент певица разместила в своих соцсетях и отнеслась к себе с иронией. Произошедший курьез Кэти назвала «мой трюк с подбитым глазом куклы». Вот только неизвестно, как отреагировал на столь раскованное поведение замкнутый и скрытный Блум.

Красавчик-пират уже давно живет вместе с Кэти Перри. Их отношения не всегда были безоблачными: звезды то сходились, то расставались, потом снова бросались в объятия друг друга. Сегодня в семье Блума и Перри все хорошо и спокойно. Два года назад звездная чета обзавелась наследницей, которую назвали Дейзи Дав Блум.