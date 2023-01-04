От жены красавчика-пирата волосы встанут дыбом: с такой позора не оберешься (видео)
Стала жертвой красоты.
Часто супругам приходится краснеть за своего возлюбленного или возлюбленную. Но от курьезных случаев не застрахован никто, даже самые именитые персоны. Совсем недавно спутница Орландо Блума — Кэти Перри — поставила его и себя в неловкое положение. Певица приняла участие в съемках одного музыкального мероприятия. Когда камера приблизилась к Перри, звезда никак не смогла открыть свой правый глаз из-за слипшихся накладных ресниц. Ей даже пришлось слегка натянуть кожу, чтобы верхнее веко, наконец, вернулось на место.
Неловкий момент певица разместила в своих соцсетях и отнеслась к себе с иронией. Произошедший курьез Кэти назвала «мой трюк с подбитым глазом куклы». Вот только неизвестно, как отреагировал на столь раскованное поведение замкнутый и скрытный Блум.
Красавчик-пират уже давно живет вместе с Кэти Перри. Их отношения не всегда были безоблачными: звезды то сходились, то расставались, потом снова бросались в объятия друг друга. Сегодня в семье Блума и Перри все хорошо и спокойно. Два года назад звездная чета обзавелась наследницей, которую назвали Дейзи Дав Блум.