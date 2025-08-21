От Жеглова из «Места встречи» до Волка из «Ну, погоди!»: ИИ превратил 18 персонажей СССР в героев Disney и Ghibli (фото)

Представьте. если бы всем известных мульт- и киногероев СССР вдруг нарисовали в стиле Disney? Они стали бы похожи на участников большого яркого мюзикла.

У них появились бы огромные выразительные глаза, идеально уложенные волосы и самые обаятельные улыбки. Каждый бы двигался плавно и грациозно, а его одежда, даже самая простая, внезапно обрела бы множество изящных деталей и сверкающую чистоту.

Мир вокруг них стал бы похож на красочный театр, где всегда идеальная погода, а на заднем плане вот-вот должен начаться большой музыкальный номер. Это был бы праздник, где всё понятно с первого взгляда: кто добрый, кто злой, и что у всего обязательно будет счастливый конец.

А вот стиль Studio Ghibli подарил бы им совсем другую, но не менее волшебную жизнь. Здесь не было бы той лощеной идеальности, вместо нее — душа и лёгкая потрёпанность.

Их черты стали бы мягче, но сохранили бы какую-то особую, живущую в деталях грусть или задумчивость. Одежда выглядела бы уютно и по-настоящему, будто её сшили из натуральных тканей и уже немного поносили.

Сам мир вокруг наполнился бы тихой магией повседневности: шелестом листьев, вкусной едой на столе, пылинками, танцующими в луче света, и ощущением легкой тоски по дому. Их приключения были бы не такими грандиозными, но зато более трогательными, так что захотелось бы сопереживать каждому маленькому шагу.

В этой подборке у вас есть шанс посмотреть на такие преображения. С помощью ИИ мы превратили знакомые всем кадры в творения двух легендарных анимационных студий. Готовы увидеть, что из этого вышло? Тогда листайте слайдер.

