От застенчивой девочки ни следа: звезда «Ералаша» превратилась в роковую красотку

Екатерина Вуличенко стала одной из тех актрис, кто начал свою карьеру в «Ералаше». В киножурнале она исполнила роль застенчивой девочки, за которой ухаживал одноклассник. И съемки у Бориса Грачевского так сильно понравились юной артистке, что она решила связать свою жизнь с кино.

Так, в фильмографии Вуличенко уже 99 фильмов и сериалов. Самым же успешным считается «Шифр». Проект рассказывает о боевых подругах, которые после ухода из ГРУ продолжают раскрывать запутанные преступления.

При этом Вуличенко давно отказалась от имиджа застенчивой девочки. Сегодня в 43-летней артистке давно не узнать ту светловолосую школьницу, которую никак не мог добиться мальчик. Звезда экрана может похвастаться пышными темными волосами и привлекательными формами и в редких случаях будоражит поклонников весьма откровенными фотосессиями.