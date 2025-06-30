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От зарплаты отказался — только в выигрыше остался: больше всего денег Шварценеггер заработал далеко не на «Терминаторе»

30 июня 2025 14:44
От зарплаты отказался — только в выигрыше остался: больше всего денег Шварценеггер заработал далеко не на «Терминаторе»

Удивительно, но речь идет даже не о боевиках.

Арнольд Шварценеггер недавно открыл один из самых неожиданных секретов своей карьеры: в фильме, который принёс ему больше всего денег, он не воевал с Яуджой и не примерял на себя металлический экзоскелет. Оказывается, главная «золотая жила» актёра — комедия «Близнецы» (1988).

На шоу Watch What Happens Live Шварценеггер рассказал, что за «Близнецов» он и его партнёр по фильму Дэнни Де Вито не получили вообще никакого гонорара. Вместо этого актёры и режиссёр Айван Райтман договорились о проценте от кассовых сборов.

От зарплаты отказался — только в выигрыше остался: больше всего денег Шварценеггер заработал далеко не на «Терминаторе»

«Это было фантастически. Мы попали “прямо в банк” с этим фильмом», — пошутил Арни.

Риск окупился: картина собрала более 200 миллионов долларов при скромном бюджете и доказала Голливуду, что Железный Арни может рассмешить зрителя не хуже, чем спасти мир от роботов-убийц. По словам Шварценеггера, «Близнецы» принесли ему более 40 миллионов долларов — больше, чем любой другой фильм за всю карьеру, включая все части «Терминатора» и «Хищника».

Интересно, что «Близнецы» могли получить продолжение. Шварценеггер рассказал, что планировался сиквел под названием «Тройняшки», где к нему и Де Вито должен был присоединиться Эдди Мёрфи. Но этим планам помешала смерть режиссёра Айвана Райтмана — проект заморозили на стадии подготовки к съёмкам.

От зарплаты отказался — только в выигрыше остался: больше всего денег Шварценеггер заработал далеко не на «Терминаторе»

Арни неоднократно признавался, что роль в «Близнецах» была для него вызовом: он хотел доказать студиям, что способен играть не только крепких парней с автоматами, но и комедийных героев. И, как оказалось, эта ставка стала самой выгодной за всю карьеру актёра, который знает, как превратить отказ от зарплаты в многомиллионную прибыль.

Ранее мы писали: Падение звезды «Мумии» — проблемы со здоровьем и неудачи в личной жизни разрушили его карьеру

Фото: Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991), «Близнецы» (1988)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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