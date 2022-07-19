От заграничных курортов отказался: покинувший столицу Лазарев вышел на связь

Сергей Лазарев взбудоражил поклонников рассказом о своем путешествии. Музыкант решил исследовать природу Камчатки.

Не так давно певец, к удивлению пользователей Сети, уменьшил свою активность в блогах. Многие поклонники начали переживать за кумира, но, как оказалось, Лазарев был в отпуске. Музыкант решил остановить свой выбор на Камчатке, о чем и рассказал фанатам.

В нескольких публикациях певец поделился множеством снимков и видео, в которых раскрыл подробности северо-восточного полуострова. По словам артиста, он остался в восторге от путешествия и от дикой природы края.

«Первое, что приходит на ум, когда говоришь Камчатка — это далеко, дикая и девственная природа, животный мир и невероятная красота. Подтверждаю, все правда!» — пишет артист.

Пользователи Сети не прошли мимо публикации знаменитости. Одни порадовались за Лазарева, тогда как другие обратили внимание, что певец позирует на фоне снега в коротких шортах и футболке. Как предположили фанаты, артист не смог подобрать подходящий гардероб для своего отпуска.