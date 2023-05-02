«От Юры нет ничего»: редкое фото дочери Шатунова неприятно удивило народ

Юрий Шатунов выступал против того, чтобы его близкие находились в центре всеобщего внимания. Артист не показывал поклонникам своих наследников — дочь Эстеллу и сына Дэнниса. Но после его смерти все изменилось.

Вдова музыканта Светлана поступила по-своему и обнародовала редкие домашние кадры. В YouTube-канале семьи Шатуновых появилось видео, где засветилась и 10-летняя Эстелла. Внешность звездной наследницы неприятно удивила публику.

Многие надеялись, что дочь безвременно ушедшего солиста группы «Ласковый май» растет его копией, но не тут-то было.

«Даже глазом зацепиться не за что. Девочка похожа на мать», «Юра был очень красивым подростком, а дочь обыкновенная», «От Юры нет ничего, очень жаль», — отметили в Сети.

К тому же интернет-пользователи осудили Светлану за то, что она, вопреки желанию мужа, начала делиться подробностями жизни детей. Фанаты посчитали, что таким поступком Шатунова показала свое истинное отношение к ныне покойному супругу.