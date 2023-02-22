От юной скромницы ни следа: внучку Маслякова теперь не узнать (фото)

Поклонники юмористической игры с трудом догадаются, кто же эта девушка.

Во время просмотра КВН маленькую Таисию Маслякову видели на экранах тысячи телезрителей. И тогда публика могла заметить, что внучка знаменитого ведущего была не очень рада сидеть в зале и наблюдать за представлением.

Девочке было всего несколько лет, и взрослый юмор оставался для нее непонятным, поэтому и не вызывал улыбки. Застенчивую малышку даже прозвали Царевной Несмеяной из-за ее выражения лица. Но, к всеобщему удивлению, именно ее поставили вести детскую версию популярной телеигры. Тогда юная звезда неожиданно доказала всем, что умеет веселиться и шутить.

Сегодня Таисия полностью избавилась от своего прозвища и стала настоящей красавицей, которую не узнают даже преданные фанаты КВН. Она превратилась в прекрасную девушку с очаровательными чертами лица и элегантным стилем, который лишь подчеркивает ее выразительную внешность.