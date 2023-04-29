От юной дочери Иванушки из «Морозко» дух захватывало: взгляните, какая она сейчас

Самой яркой ролью в фильмографии Эдуарда Изотова считается самовлюбленный Иванушка из «Морозко». Режиссер Александр Роу выбрал идеального актера для этого образа, ведь он обладал интересной и импозантной внешностью. Свои гены Изотов передал дочери Веронике, которая выросла настоящей красавицей.

Наследница Эдуарда Константиновича унаследовала свою эффектную внешность не только от отца, но и от матери. Супругой Изотова была Инга Будкевич, которая сыграла красавицу-царевну в сказке «Огонь, вода и... медные трубы».

Талант и роковая внешность Вероники Эдуардовны обеспечили ей яркие роли в кино. Она играла надменных дам, иностранок и сердцеедок. Изотову можно увидеть в картинах «Шанс», «На другом берегу — свобода», «Кадетство» и в других лентах. От ее броской красоты у зрителей захватывало дух.

Сегодня актрисе 62 года, и она по-прежнему остается в прекрасной форме. Вероника Эдуардовна сохранила стройную фигуру и эффектную внешность. Изотова уже давно состоит в браке с Валентином Бубенцовым, от которого у нее есть дочь Дина. Сейчас актриса уже не снимается в кино, а посвящает свое время дому и семье.