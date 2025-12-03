От Яшки-цыгана до Фроси Бурлаковой: вспомните 5 фильмов СССР только по именам героев (тест)

Многие имена советских киногероев давно стали нарицательными: одни звучат гордо, другие – скорее как приговор, а третьи мгновенно вызывают в памяти целые диалоги и сцены. Но сможете вы лишь по одному имени вспомнить название киноленты?

Предлагаем выяснить это в нашем новом тесте. Здесь не будет кадров и другие подсказок – только 5 имен. Ваша задача, вспомните, в каком именно фильме прозвучало каждое.

Проверим, насколько хорошо вы знаете отечественную классику. Удачи в этом ностальгическом путешествии по миру советского кино!

