От Яшки-цыгана до Фроси Бурлаковой: вспомните 5 фильмов СССР только по именам героев (тест)

3 декабря 2025 13:46
Задача для настоящих ценителей классики.

Многие имена советских киногероев давно стали нарицательными: одни звучат гордо, другие – скорее как приговор, а третьи мгновенно вызывают в памяти целые диалоги и сцены. Но сможете вы лишь по одному имени вспомнить название киноленты?

Предлагаем выяснить это в нашем новом тесте. Здесь не будет кадров и другие подсказок – только 5 имен. Ваша задача, вспомните, в каком именно фильме прозвучало каждое.

Проверим, насколько хорошо вы знаете отечественную классику. Удачи в этом ностальгическом путешествии по миру советского кино!

Ранее мы писали: 5 фильмов СССР обладают уникальной зимней атмосферой: сможете узнать их по случайному кадру? (тест)

Фото: Кадр из фильма «Неуловимые мстители» (1966)
