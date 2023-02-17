От взгляда на него разрывается сердце: как сейчас выглядит спившийся Джамшут из шоу «Наша Russia»

В 2018 году волонтера из приюта для бездомных Валерия Файника попросили помочь с реабилитацией человека маргинального вида. Он жил в замусоренной съемной квартире в Ставропольском крае, откуда, по словам неравнодушных, его надо было срочно вывезти и спасти, потому что мужчина — известный артист.

Опустившимся бездомным оказался суперзвезда шоу «Наша Russia» Валерий Магдьяш. Российский актер молдаванского происхождения в искрометном тандеме с Михаилом Галустяном исполнил роль не понимающего русский язык строителя-таджика.

После этого он появился в полнометражном фильме «Наша Russia. Яйца судьбы» , в драматическом триллере по рассказу Чехова «Пари» и сыграл Брежнева в документальном проекте Леонида Парфенова «Глаз Божий».

На заработанные деньги артист решил обновить жилплощадь. Когда он шел в банк с деньгами от продажи московской однушки, его ограбили и избили. Артист долго лежал в больнице, а после скатился. Его маргинальный образ жизни оттолкнул от него детей и внуков. Благодаря помощи волонтеров Магдьяш обрел вторую жизнь. У него своя театральная студия для детей в Минеральных Водах.