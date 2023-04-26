От взгляда на дочь Сергея Супонева не по себе даже ее матери: убедитесь сами

После трагической гибели Сергея Супонева ушла целая телеэпоха. Дети, выросшие в 90-х, до сих пор с ностальгией вспоминают передачи «Зов джунглей» и «Звездный час». У Сергея осталось двое детей от разных жен. Сына Супонева нет в живых уже почти десять лет, а дочь время от времени появляется на телевидении.

Полине было всего несколько месяцев от роду, когда не стало Сергея. Сегодня девушке 22 года, и она выросла точной копией отца. Этому сходству с Супоневым поражается даже ее мать Ольга Мотина. У Полины абсолютно те же черты лица, что и у Сергея, и точно такой же взгляд и мимика. Также Мотина отмечала, что дочь унаследовала острый ум и бесконфликтный характер отца.

Супонева владеет четырьмя языками помимо русского, а также пишет стихи и музыку. Но ее соцсети открыты только для друзей, поэтому ознакомиться с ее творчеством может не каждый. Также Полина была участницей интеллектуального шоу «Умницы и умники».

Мотина стала второй супругой Сергея Супонева. Первая жена Валерия Истомина родила от него сына Кирилла. Но в 2013 году Супонев-младший ушел из жизни.