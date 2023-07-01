От выходок «всесоюзной бабушки» гремел весь СССР: на такое не каждый мужчина осмелится

Актриса Галина Макарова была известна как «всесоюзная бабушка», но такой она была не всегда. В молодости, до начала актерской карьеры, она была такой отчаянной, что на все ее подвиги способен не каждый мужчина.

В юности Галина Макарова носила имя Агата — так ее назвали родители. Девушка вела активный образ жизни: она метала копье, ездила верхом, на огромной скорости каталась на мотоцикле. И все это еще до 16-летия. По вечерам Агата тоже не скучала, а вышивала блузки в народном стиле.

В 16 лет будущая артистка решила, что сидеть на шее у родителей не следует, и переехала в Минск. Там девушка работала санитаркой и домработницей. Но творческую душу Агаты тянуло к другому, и она отправилась на пробы в студию драмтеатра. Поступив, Макарова решила сменить имя, которое ей никогда не нравилось, и назвалась Галиной.

В кино Макарова попала уже на пятом десятке. Сначала ей доверяли эпизодические роли, а уже разменяв седьмой десяток, она прославилась, сыграв в фильме «Вдовы». После этого Галина Макарова исполнила еще десятки ролей.

Галины Макаровой не стало в 1993 году, но ее необычный жизненный путь продолжает удивлять и сегодня.