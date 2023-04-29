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Киноафиша Статьи От выходки мурашки по коже: что самая некрасивая актриса сотворила с секс-символом Голливуда

От выходки мурашки по коже: что самая некрасивая актриса сотворила с секс-символом Голливуда

29 апреля 2023 10:30
От выходки мурашки по коже: что самая некрасивая актриса сотворила с секс-символом Голливуда

Вопиющий поступок мог стоить ей карьеры.

Легендарный египетский актер Омар Шариф считался мировым секс-символом. Он снимался не только на родине, но и в Голливуде. Правда, однажды на съемках одной картины с ним произошел неприятный конфуз.

Шарифа пригласили на главную роль в картине «Смешная девчонка». Его коллегой по площадке стала Барбра Стрейзанд, которую взяли в проект из-за ее специфичной внешности. Создатели фильма искали актрису с забавным лицом, о чем они прямо сообщили будущей кинозвезде во время кастинга.

Египетский актер тоже не стеснялся в выражениях и отпустил нелестный комментарий в адрес Стрейзанд. В ответ на это Барбра во время репетиции поцелуя укусила Шарифа до крови. Но этот вопиющий поступок не помешал получить ей главную роль.

От выходки мурашки по коже: что самая некрасивая актриса сотворила с секс-символом Голливуда

Фильм «Смешная девчонка» сделал актрису звездой. За свою работу она получила премию «Оскар» и заодно и путевку в мир большого кино. Но у успеха была и обратная сторона — на Барбру обрушились с критикой ее внешности и стиля. Впрочем, Стрейзанд, обладающая независимым характером, никогда не придавала значения словам злопыхателей.

Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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