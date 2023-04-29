От выходки мурашки по коже: что самая некрасивая актриса сотворила с секс-символом Голливуда

Легендарный египетский актер Омар Шариф считался мировым секс-символом. Он снимался не только на родине, но и в Голливуде. Правда, однажды на съемках одной картины с ним произошел неприятный конфуз.

Шарифа пригласили на главную роль в картине «Смешная девчонка». Его коллегой по площадке стала Барбра Стрейзанд, которую взяли в проект из-за ее специфичной внешности. Создатели фильма искали актрису с забавным лицом, о чем они прямо сообщили будущей кинозвезде во время кастинга.

Египетский актер тоже не стеснялся в выражениях и отпустил нелестный комментарий в адрес Стрейзанд. В ответ на это Барбра во время репетиции поцелуя укусила Шарифа до крови. Но этот вопиющий поступок не помешал получить ей главную роль.

Фильм «Смешная девчонка» сделал актрису звездой. За свою работу она получила премию «Оскар» и заодно и путевку в мир большого кино. Но у успеха была и обратная сторона — на Барбру обрушились с критикой ее внешности и стиля. Впрочем, Стрейзанд, обладающая независимым характером, никогда не придавала значения словам злопыхателей.