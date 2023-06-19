От выходки бывшего Пугачевой волосы дыбом: такого не ждали даже от него

Неординарный, творческий, харизматичный Сергей Челобанов всю свою жизнь привлекает к себе внимание окружающих. Но, к сожалению, далеко не всегда хорошими поступками. Сергей был взрывным и конфликтным с самого детства. Он легко начинал ссору, быстро вспыхивал и даже за малейший намек на обиду мог ввязаться в драку. Таким он остался и сейчас.

Творческий путь Челобанова можно в целом назвать довольно легким. Музыкой он начал заниматься довольно рано, и в его таланте можно было не сомневаться. И, самое главное, молодому музыканту невероятно повезло — его заметила сама Примадонна. При этом Алла Борисовна заметила не только его талант, Сергей привлек ее и как мужчина. И, несмотря на то, что у обоих были семьи, вспыхнул бурный роман.

А дальше был творческий успех, слава, развод и новая свадьба с бэк-вокалисткой Евгенией Долговой, которая выступает под псевдонимом Гранде. Казалось, что певец наконец-то нашел покой с молодой женой. Но счастье длилось недолго и вскоре Челобанов оказался один в родительской квартире. И для соседей начался настоящий ад. Сергей стал снова много пить, буянить и скандалить, пишет портал Экспресс-газета На просьбы соседей не делать этого он лишь разражался нецензурной бранью и продолжал терроризировать их своими выходками. Сейчас соседи мечтают только о том, чтобы музыкант поскорее съехал.