От всех прячут: почерневшая от горя Пахмутова напугала людей на похоронах

Поклонники и близкие проводили Николая Добронравова в последний путь. Траурные мероприятия начались в Концертном зале имени Петра Чайковского, а похоронили его на Новодевичьем кладбище. И все время поэта сопровождала его вдова Александра Пахмутова.

Как пишет «Московский комсомолец», Пахмутова вместе с близкими появилась раньше всех. Композитор выбрала полностью черный наряд, прикрыв голову платком, и была в слезах. Практически все время за руки ее вели спутники, а охрана старалась не подпускать никого из присутствующих.

Как отметили поклонники, композитор, проводившая своего мужа в последний путь, поражала внешним видом. Она почернела от горя, даже не пыталась сдерживать слезы и не могла стоять на ногах. А ради траурных мероприятий Пахмутова в первый раз после смерти Добронравова оказалась на публике.

Состояние женщины напугало ее поклонников. Фанаты пожелали вдове поэта моральных сил, чтобы справиться с горем, и поддержки близких.