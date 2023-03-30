От вида жены этого голливудского красавца станет не по себе: достаточно взглянуть на фото

Многие ошибочно полагают, что известные актеры, гордо носящие звание секс-символов, выбирают себе жен под стать. На самом деле внешность, как и возраст, играют здесь второстепенную роль. Лучшим доказательством тому служит история любви Аарона Тейлора-Джонса и Сэм Тейлор-Вуд.

Начинающий актер и известный режиссер впервые встретились в 2009 году — на съемочной площадке ленты «Стать Джоном Ленноном». На тот момент эффектному шатену было всего 18 лет, но это не помешало ему обратить внимание на 41-летнюю Сэм. Отношения пары развивались стремительно — в том же году знаменитости объявили о помолвке, а свадьбу они сыграли в 2012-м.

Впрочем, обрадовались за пару далеко не все. Хейтеры твердили, что Тейлор-Джонс слишком молод и красив, чтобы связывать свою жизнь с той, которая годится ему в матери. Помимо возраста Тейлор-Вуд злопыхателей смущала и ее внешность — режиссера трудно назвать эффектной красоткой.

В любом случае знаменитости не оборачиваются на мнение посторонних. Им удалось создать по-настоящему крепкую семью — возлюбленные обзавелись двумя общими детьми и ни разу не давали поводов говорить о своем расставании.