От вида отощавшей Ходченковой глаза на мокром месте: на фото в мини невозможно долго смотреть

Дебют Светланы Ходченковой в кино выдался на редкость удачным. В 2003 году с участием актрисы вышла драма «Благословите женщину», снятая Станиславом Говорухиным. Картина произвела фурор, а Ходченкова в одночасье стала кинозвездой.

В те годы Светлана могла похвастаться пышными и женственными округлостями, которые сводили с ума всех мужчин. Сам Говорухин говорил, что актрисе лучше оставаться в такой форме и не худеть. Но Ходченкова не послушала киномэтра.

Звезда фильма «Благословите женщину» худеет год от года, что пугает ее поклонников. Сегодня 40-летняя Светлана выглядит изможденной как никогда: у нее буквально просвечивают позвонки, а ноги стали тонкими как спички. Смотреть на экстремально похудевшую актрису невозможно без слез. Теперь та девушка в самом соку осталась в далеком прошлом.

«Увлечение» худобой началось у Ходченковой довольно давно. Артистка сбросила 20 килограммов за три месяца, чтобы обзавестись осиной талией. Но, судя по свежему фото, дело зашло слишком далеко.