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От вида отощавшей Ходченковой глаза на мокром месте: на фото в мини невозможно долго смотреть

4 августа 2023 06:30
От вида отощавшей Ходченковой глаза на мокром месте: на фото в мини невозможно долго смотреть

Актриса утратила былую красоту.

Дебют Светланы Ходченковой в кино выдался на редкость удачным. В 2003 году с участием актрисы вышла драма «Благословите женщину», снятая Станиславом Говорухиным. Картина произвела фурор, а Ходченкова в одночасье стала кинозвездой.

В те годы Светлана могла похвастаться пышными и женственными округлостями, которые сводили с ума всех мужчин. Сам Говорухин говорил, что актрисе лучше оставаться в такой форме и не худеть. Но Ходченкова не послушала киномэтра.

Звезда фильма «Благословите женщину» худеет год от года, что пугает ее поклонников. Сегодня 40-летняя Светлана выглядит изможденной как никогда: у нее буквально просвечивают позвонки, а ноги стали тонкими как спички. Смотреть на экстремально похудевшую актрису невозможно без слез. Теперь та девушка в самом соку осталась в далеком прошлом.

«Увлечение» худобой началось у Ходченковой довольно давно. Артистка сбросила 20 килограммов за три месяца, чтобы обзавестись осиной талией. Но, судя по свежему фото, дело зашло слишком далеко.

От вида отощавшей Ходченковой глаза на мокром месте: на фото в мини невозможно долго смотреть
Фото: «Благословите женщину» 2003, Социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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