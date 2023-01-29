От вида молодого олигарха из «Универа» мороз по коже: убедитесь сами (фото)

Алексей Климушкин известен российскому зрителю по роли Сильвестра Сергеева из сериалов «Универ» и «СашаТаня». В течение многих лет талантливый артист перевоплощается в комичного олигарха, однако творческий путь он начал совсем не с комедийных сериалов.

Так, первой ролью Климушкина, который окончил Институт сценических искусств, стал фильм «Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя», который снял Амурбек Гобашиев. Режиссер, как и многие его коллеги, активно экспериментировал с жанрами и одним из первых в стране снял психологический триллер.

В кадре молодой артист красуется длинными волосами и густой бородой. В угрюмом герое практически невозможно узнать веселого олигарха Сергеева: помимо прически, за годы изменилась и фигура артиста, который в молодости отличался худощавостью.

После съемок у Гобашиева артист сконцентрировался на театре. Он принимал участие в постановках театра имени Веры Комиссаржевской, а на съемочную площадку вернулся только спустя почти 10 лет.