От вида красавиц обомлеете: чьими голосами на самом деле говорит Наталья Варлей

Наталья Варлей не сумела избежать участи многих других советских актрис. Далеко не всегда звезда экрана имела возможность озвучивать своих героинь, тогда за нее это делали другие артистки.

Есть как минимум две картины, в которых знаменитость говорит не своим голосом. Например, в «Кавказской пленнице» Нину озвучила красавица Надежда Румянцева. По одной из версий Варлей не доверили озвучивание персонажа, поскольку у нее не было подобного опыта, а по другой — это была месть Леонида Гайдая за то, что цирковая гимнастка не ответила взаимностью на его знаки внимания.

В первом советском фильме ужасов «Вий» Варлей досталась главная роль, но в студии звукозаписи на месте артистки вновь была другая. Панночке свой голос подарила известная актриса Клара Румянова. Точная причина, по которой Наталью Владимировну в очередной раз не допустили к дубляжу, остается неизвестной.