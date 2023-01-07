От одного взгляда пробирает дрожь: что случилось с потрясающей красавицей из 80-х

Скандалистка и «ведьма» фешен-индустрии Дженис Дикинсон была секс-бомбой и иконой стиля в 80-е и 90-е. Она появлялась на страницах легендарного журнала «Вог», а от предложений сотрудничать не было отбоя. Однако сегодня от той эффектной красотки не осталось и следа.

Дженис выделялась не только своей уникальной внешностью, но и скандальными выходками. В молодости она отрывалась по полной программе, забыв о рамках приличия. Веселье продолжалось до тех пор, пока во всем мире не грянул СПИД.

Дикинсон боялась подхватить смертельный вирус, поэтому многое переосмыслила и решила взять отпуск на пару лет. За этот срок на подиуме появились новые лица, а места для Дженис уже не нашлось.

Какое-то время ей удавалось держаться на плаву, однако возраст взял свое. В погоне за молодостью Дикинсон тратила баснословные деньги. Ходили слухи, что из-за постоянных операций модель обанкротилась и даже задолжала банку 300 тысяч долларов. Бесконечные пластические манипуляции превратили некогда очаровательную модель в отощавшую старушку с обезображенным лицом. Так, гонка за вечной красотой обернулась для Дикинсон кошмаром.