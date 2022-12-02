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Киноафиша Статьи От вида дочери Беллы в «Сумерках» мурашки по телу: она выросла идеальным «вампиром»

От вида дочери Беллы в «Сумерках» мурашки по телу: она выросла идеальным «вампиром»

2 декабря 2022 11:45
От вида дочери Беллы в «Сумерках» мурашки по телу: она выросла идеальным «вампиром»

Актрису сегодня не узнать.

Нашумевший хит «Сумерки» завершился хэппи-эндом. У Беллы и Эдварда родилась дочь Ренесми, и семейство, наконец, зажило счастливо после всех злоключений. Девочку-полувампиршу сыграла 11-летняя Маккензи Фой.

По книге дочка Калленов обладала нереалистичной красотой. К счастью поклонников, создателям киноадаптации удалось отыскать идеальную кандидатуру. Роль загадочного ребенка, появившегося в союзе человека и вампира, прославила юную актрису на весь мир.

С момента выхода последней части прошло десять лет, и с тех пор Фой сильно изменилась. В ней почти не угадывается та Ренесми, которая когда-то покорила миллионы зрителей. Черты ее лица изменились, но внешность Маккензи не утратила своей загадочности и мистичности. А роскошные волосы подчеркивают ее женственность и придают образу готичности.

От вида дочери Беллы в «Сумерках» мурашки по телу: она выросла идеальным «вампиром»

21-летняя актриса не пытается перекроить свою внешность и отдает предпочтение естественной красоте. Учитывая ее природные данные, можно смело сказать, что Маккензи Фой выросла самой настоящей «вампиршей».

Фото: Кадры из серии фильмов «Сумерки», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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