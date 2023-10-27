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От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы

27 октября 2023 18:30
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы

Наследница звездной семьи переборщила с «тюнингом».

Семья Масляковых никого не оставляет равнодушным. Кто-то жалуется на их безграничную власть в КВН, другие благодарят за любимую передачу. В «Клубе веселых и находчивых» снимается не только Масляков-младший, но и его дочь Таисия. 17-летняя девушка буквально выросла на глазах у телезрителей.

В последнее время ведущая «Детского КВН» заметно изменилась. Нет больше той милой малышки: на смену ей пришла юная светская львица, следующая современным трендам. Девочка-подросток поменяла стиль, перекрасилась в блондинку и увеличила губы. Кажется, с последним ее косметолог перестарался. Странный облик Масляковой успели обсудить в Сети.

«Какой кошмар. Что за свисток?», «Ей точно 17, а не 30?», «Была хорошенькая девочка. Зачем все эти изменения в лице?», «Не рано Таисии пластику делать?», «Ужас, губища на пол-лица», — сокрушались интернет-пользователи.

От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Фото: Kremlin Pool, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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