От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Наследница звездной семьи переборщила с «тюнингом».
Семья Масляковых никого не оставляет равнодушным. Кто-то жалуется на их безграничную власть в КВН, другие благодарят за любимую передачу. В «Клубе веселых и находчивых» снимается не только Масляков-младший, но и его дочь Таисия. 17-летняя девушка буквально выросла на глазах у телезрителей.
В последнее время ведущая «Детского КВН» заметно изменилась. Нет больше той милой малышки: на смену ей пришла юная светская львица, следующая современным трендам. Девочка-подросток поменяла стиль, перекрасилась в блондинку и увеличила губы. Кажется, с последним ее косметолог перестарался. Странный облик Масляковой успели обсудить в Сети.
«Какой кошмар. Что за свисток?», «Ей точно 17, а не 30?», «Была хорошенькая девочка. Зачем все эти изменения в лице?», «Не рано Таисии пластику делать?», «Ужас, губища на пол-лица», — сокрушались интернет-пользователи.