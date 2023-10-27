От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы

Семья Масляковых никого не оставляет равнодушным. Кто-то жалуется на их безграничную власть в КВН, другие благодарят за любимую передачу. В «Клубе веселых и находчивых» снимается не только Масляков-младший, но и его дочь Таисия. 17-летняя девушка буквально выросла на глазах у телезрителей.

В последнее время ведущая «Детского КВН» заметно изменилась. Нет больше той милой малышки: на смену ей пришла юная светская львица, следующая современным трендам. Девочка-подросток поменяла стиль, перекрасилась в блондинку и увеличила губы. Кажется, с последним ее косметолог перестарался. Странный облик Масляковой успели обсудить в Сети.