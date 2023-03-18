От Вицина вы такого не ожидали: как актер предал своего учителя

Когда люди действительно влюблены друг в друга, они не остановятся ни перед чем. Их не будет смущать большая разница в возрасте или осуждение окружающих. История первой любви Георгия Вицина как раз напоминает такой случай.

Впрочем, помимо того, что избранница актера оказалась старше его на 16 лет, был еще один неприглядный факт. Надежда Тополева являлась женой Николая Хмелева, который был учителем знаменитого артиста.

Но чувства Вицина к женщине были настолько сильны, что он все таки решился передать своего наставника. В конечном итоге театральный режиссер все же простил ученика и бывшую супругу. Однако этой новоиспеченной паре так и не удалось построить крепкую семью. Георгий не женился на Надежде, хотя и пытался поддерживать с ней дружеские отношения. Даже когда в жизни актера появилась Тамара Мичурина, он сохранял общение со своей первой возлюбленной.