От веселого мальчишки ни следа: за сединой и морщинами Буратино вы не узнаете (фото)

Актер сильно изменился, но сумел сохранить то, за что его и полюбили.

Дмитрий Иосифов обрел всесоюзную славу, засветившись в главной роли в фильме «Приключения Буратино». Тогда он был еще ребенком и не помышлял всерьез о том, чтобы стать профессиональным актером.

Съемки в картине Нечаева так понравились юному артисту, что тот понял, что хочет посвятить кинематографу всю свою жизнь. Иосифов снялся во множестве других картин, а в 90-е годы попробовал себя и в роли режиссера.

Сегодня актер нечасто появляется на экране, да и узнать в нем того самого веселого мальчишку уже невозможно. Не так давно актер дал интервью для программы «Жизнь и судьба » с Борисом Корчевниковым.

Зрители с сожалением отметили, как сильно постарел артист, отметивший в октябре свое 57-летие: он обзавелся сединой и глубокими морщинами. В то же время многие с радостью обнаружили, что Иосифов сумел сохранить свою обворожительную и заразительную улыбку, которая никогда и никого не оставляла равнодушным.