От версии «до» ничего не осталось: Колисниченко из «Дома-2» переборщила с операциями

Екатерина Колисниченко начала менять свою внешность еще во время участия в проекте «Дом-2». Тогда изменения были незначительными: наращивание волос, легкое увеличение губ. Также девушка следила за фигурой и сильно постройнела во время пребывания на шоу.

Но после ухода с телепроекта Колисниченко взялась за улучшение внешности всерьез. В соцсетях она писала, что становиться лучше никогда не поздно, а многочисленные модификации стали для нее лучшим способом по повышению уверенности в себе.

Еще в 2016 году девушка увеличила грудь и ягодицы. Не прошло и года, как Екатерина решила исправить форму носа. Для этого она обратилась к тому же хирургу, который делал ей маммопластику. Но после операции Колисниченко сообщила подписчикам о проблемах с дыханием и вынуждена была перекраивать нос повторно.

Сегодня Катя регулярно делает уколы красоты, чтобы поддерживать увеличение губ и коррекцию формы лица. Поклонники не узнают в девушке ту обаятельную милашку, которая когда-то пришла на «Дом-2». Она превратилась в настоящую светскую львицу по стандартам соцсетей.