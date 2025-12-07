От вахтерши до дочери Катерины: тест покажет, помните ли вы имена главных (и не очень) героев «Москва слезам не верит»

«Москва слезам не верит» – это целая эпоха, запечатленная в судьбах трёх подруг. Их истории стали для зрителей символом женской дружбы, силы и поиска своего места в жизни.

Кажется, этих героинь невозможно забыть. Но время имеет свойство стирать из памяти даже самые яркие детали. А помните ли вы, как звали тех самых героев, подаривших нам эту замечательную историю?

Давайте проверим, насколько крепко отпечатались в вашей памяти не только характеры, но и имена персонажей этой киноленты. Сможете ли вы без подсказок вспомнить всех ключевых героев и их полные имена?

Готовы? Тогда начинаем!

Ранее мы писали: «Столичный» по рецепту мамы Родиона: от такого салата не в силах отказаться даже Катерина из «Москва слезам не верит»