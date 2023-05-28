От ужасной участи звезды «Физрука» кровь стынет в жилах: его сгубила доброта

Егор Клинаев запомнился российскому зрителю по роли в сериале «Физрук». За годы карьеры артист успел принять участие в 20 проектах и всерьез планировал покорить отечественный кинематограф, однако несчастный случай унес его жизнь.

Как отмечали близкие артиста, он был весьма отзывчивым и добрым человеком. Однажды он возвращался домой, когда увидел серьезную аварию на своем пути. Клинаев не смог проехать мимо и остановился узнать, нужна ли пострадавшим помощь. И пока участники аварии заверяли его, что все в порядке и он может ехать домой, так как скорая помощь прибудет совсем скоро, несущаяся по дороге Honda сбила актера насмерть.

Смертельное ДТП стало неожиданностью для всех близких и поклонников артиста. Егора похоронили на Бутовском кладбище в конце сентября 2017 года, а отпевание прошло в Храме благоверного князя Димитрия Донского.