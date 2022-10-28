От ужаса вздрогнет каждый: как сейчас выглядит красотка, женившая на себе двух солистов The Beatles

Патриции Бойд удалось то, о чем многие женщины могли только мечтать. Модель покорила сердца сразу двух солистов легендарной группы The Beatles, впрочем, счастья ей это не принесло.

Стройная блондинка построила успешную модельную карьеру: она засветилась на обложке Vogue и пользовалась популярностью не только у себя на родине, в Англии, но и во Франции, и в Америке. Ее жизнь изменилась после съемок в фильме «Вечер трудного дня», в которой засветились и «битлы».

Там Бойд познакомилась с Джорджем Харрисоном, который вскоре сделал ей предложение руки и сердца. Этот брак стал первым для красотки-модели, но не последним.

Устав от измен супруга, Бойд развелась с ним в 1977 году. Тогда другой музыкант The Beatles Эрик Клэптон получил возможность больше не сдерживать свои чувства к Патриции.

Поначалу знаменитости лишь дружили, но в итоге все же стали мужем и женой. Этот союз тоже просуществовал недолго. Жизнь пары омрачали наркотики и алкоголь. Кроме того, Клэптон также не оказался примерным семьянином и даже завел ребенка на стороне.

Любопытно, что Бойд удалось сохранить теплые отношения и с Харрисоном, и с Клэптоном. Впоследствии она вышла замуж еще раз — за Рода Уэстона, рядом с которым, наконец, смогла почувствовать себя счастливой.

Между тем поклонники звезды сокрушаются из-за того, что со временем она утратила свое было очарование. Некогда стройная Патриция заметно поправилась, а ее лицо покрылось глубокими морщинами. Сегодня, глядя на Бойд, трудно представить, что именно она была музой двух великих музыкантов.